نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملحن محمد عبد المنعم ضيف سعد الصغير أول وثاني حلقات العيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الملحن محمد عبد المنعم ضيفا غدا الأحد والاثنين ضمن حلقات العيد ببرنامج سعد مولعها نار الذى يقدمه الفنان سعد الصغير، وتحدث الثنائى عن نجاحهم في عدد من الاغانى منها كله من خيرك ومتفرحوش فيا كده وغيرها، حيث أكد عبد المنعم أنهم وش الخير على بعض، ويوجد بينهم كيميا مشتركة، كما يستضيف خلال سهرات العيد كل من المطربة أغنية احمد رمضان والطفلة تغريد صلاح.

تفاصيل الحلقة

ويستضيف سعد الصغير، خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات، وأعرب سعد الصغير، عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

وطرح سعد الصغير، مؤخرا أغنية شارع شريف كما طرح اغنية هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية “يابت يلا”، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

وتم تصوير الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، ومن المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومن أغانى سعد الصغير “أصحي.. فوق” و”هتجوز” ” ويابت يلا” و”شكرا يا عم”، و”ولعة” و”بسم الله” و”الليلة حلوه”، و“ادلع يا عريس” و”الحنطور” و”العنب”، و“عسل أبيض”.