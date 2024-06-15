نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر زبيدة ثروت التريند.. كم عدد زيجاتها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم النجمة الراحلة زبيدة ثروت، خلال الساعات الماضية، تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بسبب حلول ذكرى ميلادها، التي صادفت أمس الجمعة.





ويرصد لكم دوت الخليج الفني عدد زيجات الراحلة زبيدة ثروت





تزوجت النجمة الراحلة زبيدة ثروت 5 مرات، المرة الأولى كانت في العشرين من عمرها، وكانت من إيهاب الغزاوي، ضابط البحرية المصرية، لكن سرعان ما انفصلت عنه من دون أن تنجب أبناء.





وبعدها تزوجت من المنتج السوري صبحي فرحات وهو والد بناتها الأربع ريم ورشا ومها وقسمت، وبعد انفصالها عنه تزوجت من المهندس ولاء إسماعيل، ثم بعده الفنان عمر ناجي، وكانت آخر زيجاتها من الكوافير اللبناني نعيم.





بداية مشوار الفنانة زبيدة ثروت الفني





و بدأت مشوارها الفني بعد أن نُشرت صورتها على غلاف مجلة "الجيل" بعد أن فازت في المسابقة التي نظمتها المجلة، لجمال عيونها، حيث فازت بلقب ملكة جمال الشرق في المسابقة.

كما فازت في المسابقة التي أقامتها مجلة الكواكب المصرية، كواحدة من أجمل عشرة وجوه للسينما.





بدأت التمثيل عام 1956 من خلال فيلم "دليلة"، وكانت في نفس الفترة تدرس في كلية الحقوق وعملت كمحامية تحت التمرين إرضاءً لجدها الذي كان رافضًا لفكرة دخولها عالم الفن وكان راغبًا في أن تكون محامية ناجحة.





محطات فنية في حياة زبيدة ثروت

نجحت زبيدة ثروت في تشكيل مسيرة فنية ناجحة أبرزها يوم من عمري، وفي بيتنا رجل، وزوجة غيورة جدًا، وحادثة شرف، وزمان يا حب.

فازت بفيلمين في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 هما في "بيتنا رجل" عام 1961، و"المذنبون" عام 1976.





وفاة زبيدة ثروت

ورحلت الفنانة المصرية، زبيدة ثروت، عن عمر يناهز الـ76 عامًا، بعد معاناة مع المرض.