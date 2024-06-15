”اتفصلت من كل النقابات وتعرضت للظلم”.. علي الحجار يكشف عن تصريحات مثيرة لأول مرة

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أحمد جودة - القاهرة -

تصدر الفنان على الحجار، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد استضافه في برنامج " معكم مع منى الشاذلي " الذي يتم عرضه على شاشة on الفضائية.

وكشف الفنان علي الحجار، تصريحات مثيرة يكشفها لأول مرة على الهواء منها تعرضه للظلم وفصله من ثلاثة نقابات التشكيلية والموسيقية والتمثيلية بسبب تأخيره عن مسرحية " مجنون ليلى ".



عرض مسرحية " مجنون ليلى"

وقال على الحجار خلال برنامج " معكم مع منى الشاذلي "، أن وقت عرض مسرحية " مجنون ليلى " بعد اغتيال الرئيس أنور السادات بعام حيث توقفت الدولة عن أى احتفالات عسكرية لمدة عام واكتفى بالاحتفالات الفنية والعرض المسرحي.

تعرض علي الحجار للظلم

وأكمل علي الحجار:" حضر افتتاح العرض المسرحي مجنون ليلى، رئيس الوزراء المصري ووزراء الثقافة والإعلام للعديد من الدول العربية، وفوجئت بافتتاح العرض قبل حضور بساعة ونص ولم أحد يبلغني بموعد العرض الجديد ".

وواصل علي الحجار:" ولم يستكمل العرض وأنزلت الستارة نظرا لعدم حضورى وأنا بطل العرض، ولا أحد سمعني وتعرضت للهجوم من جميع وسائل الإعلام لمدة شهر ثم دخلت في حالة اكتئاب ".



علي الحجار يتعرض للنبوءة ويخرج من ازمته

وأضاف:" ساعدني المخرج عصام السيد وقال لي أن هنا رجل يغرف الله من فريق المسرحية يدعى صابر، ويؤكد أنني تعرضت للظلم ويطلب مقابلتي ".

وتابع:" وبالفعل قمت بزيارة ( عم صابر ) واخبرني بأنني سأقابل رجل طويل وأسمر الوجه في الغد ويعطيني زرقة مزورة بها توقيعي على معرفتي بموعد عرض المسرحية مسبقا، وأعطاني ورقة بها تحصين من أدعية وآيات قرآنية لكي اقرأها".

براءة علي الحجار

وواصل حديثه:" حدث مثل ما قال لي عم صابر واتصل بي وزير الثقافة وقام بسؤاله عن مدى نجاح المسرحية وقت عرضها وأخبرته أن الفصل الثالث لم يكتمل ولا أحد يعرف عنه شيئًا، والفصل الثاني أيضا لم يكتمل بعد، بالاضافة إلى ألحان المسرحية لم ينتهي منها بليغ حمدي، فأدركوا حينها أنه نظرًا لعدم اكتمال المسرحية قام البعض بهذه الحيلة لكي يمنع عرضها بحجة تأخر البطل عن الحضور".

وأشار على الحجار إلى أن الوزير أجرى تحقيقًا موسعًا في الواقعة، مضيفًا: " اكتشفوا بعد التحقيقات برائتي، بعدها عودت لعملي في الفن وواصلت مسيرتي في الغناء حتى الآن".