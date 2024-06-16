نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال عنبر تعلن عن تواجدها بالإسكندرية لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الفنانة نهال عنبر عن سبب تواجدها في الإسكندرية لعرض أحدث أعمالها المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "عفارت عليك"،



حيث حرصت "نهال" جمهورها من خلال مشاركتها بالبوستر الرسمي للمسرحية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،



وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيها:" متنسوش أنا موجودة بالإسكندرية بداية من الغد لعرض مسرحية عفارت عليك في مسرح عبد المنعم جابر في كامب شيراز بالإسكندرية".

أبطال مسرحية عفارت عليك



والمسرحية تضم مجموعة من النجوم أبرزهم النجمة القديرة نهال عنبر، والنجوم منير مكرم وكريم الحسينى ومراد فكري وأحمد بسيم ونيڤين رفعت وسمير بدير وشريهان قطب، هبة غندور وحسيني زهران وشيماء النمس وامل اشرف وعمرو امين وبوسي الأمير وأحمد فؤاد وماريان عادل وفجر الحسيني، أزياء فاطيما محمد، موسيقى احمد السيد، مساعدا إخراج الحسيني زهران، مخرجان منفذان ياسر يني، العرض من انتاج كلاكيت للإنتاج الفني (حسن عبدالحميد)، اشراف إدارى د.احمد منير، رؤية فنية وإخراج نور عفيفي ".

آخر أعمال نهال عنبر

والجدير بالذكر آخر أعمال نهال عنبر مسلسل عودة البارون الذي تشارك في بطولته مع الفنان حسين فهمي، والذي لم يعرف حتى الآن موعد طرحه رغم انتهاء تصويره منذ فترة كبيرة، وذلك يعود لشركة الإنتاج، وتجسد خلال أحداث العمل دور مديرة أعمال عزام الرشيدي، وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان حسين فهمي، حيث تدير أعماله في تركيا فيلجأ لها لكي تأتي إلى مصر لتتولى إدارة افتتاح فندقه المغلق.

