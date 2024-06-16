نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر رشا العدل التريند.. تعرف على أعمالها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم رشا العدل ابنة الفنان الراحل سامي العدل خلال الساعات الأخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد كشفها عن تفاصيل تعرضها لأزمة صحية شديدة مفاجأة، والتي أدت لنُقلها إلى أحد المستشفيات.





ويقدم لكم دوت الخليج الفني في هذا التقرير تفاصيل عن أعمالها





بدأت رشا العدل مسيرتها الفنية وهي طفلة صغيرة من خلال خشبة المسرح، حيث شاركت في مسرحية الأمير الصغير، وبعدها بدأت مشاركتها في العروض المسرحية، ومنها مسرحية السيرك.





كما شاركت أيضًا وهي طفلة في مسرحية "تلاتة هاي واثنان باي باي"،أول مشاركة لها في السينما في عام 2002 من خلال فيلم "شباب على الهوا" مع الفنان أحمد رزق، وفي العام نفسه شاركت في مسلسل "اللؤلؤ المنثور".





وفي عام 2004 شاركت في مسلسل "حرب الدخان"، وفي عام 2005 شاركت في مسلسل "السلمانية" وفي عام 2008 شاركت في مسلسل "دموع القمر".





وعام 2009 شاركت رشا سامي العدل في فيلم "فخفخينو" وعام 2010 شاركت في مسلسل "الصيف الماضي"، وفي عام 2012 شاركت في "مسرحية البدروم".





وفي عام 2012 شاركت رشا سامي العدل في مسلسل "الخفافيش"، وفي عام 2014 في فيلم "اللي جاي أحسن"، وآخر أعمالها حتى الآن كان في 2019 من خلال مسرحية "سيرة حب".









أزمة رشا العدل





وكشفت رشا سامي العدل عن صورة التقرير الطبي الخاص بها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مهلقة قائلة: “بوست توضيحي علشان مش ملاحقة أرد على كل الناس غصب عني سامحوني.. يوم الخميس صحيت بألم فظيع في صدرى ذراعي وإحساس بالشلل فعليًا وشبه قاطعة نفس وفجأة جالي هبوط ووقعت ضغط 70/40 وتم نقلي إلى مستشفى في وضع شديد الخطورة منها بـ إسعاف مجهز إلى مستشفى تخصص قلب حالتي شبه ميؤوس منها”.

وأردفت: “جلطة مكتملة في جدار القلب وسدد كامل في الشريان التاجي الأيمن، وتم إبلاغ أمي وبنتي إني هموت في خلال الساعة حرفيًا مش بهزر وسمعت بودني، ابتديت اتشاهد وأقرأ كل القرآن اللي حفظاه، خايفة، لكن راضية بمشيئة ربنا وبمعجزة من ربنا سبحانه وتعالى كتبلي عمر جديد، والشريان التاجي فجأة فتح نسبة 1% اللي هي لا تُذكر أصلًا كانت سبب أني أعيش وكل الدكاترة بالإجماع استغربوا من حالتي في سني ده”.



وتابعت رشا: “مؤخرًا أنا اتحطيت تحت ضغوطات كتير صعبة ومؤلمة من وفاة أخويا الصغير لـ غربتي في دبي لـ خسارة شغلي لـ مشاكل عائلية وشخصية لـ اكتئاب حاد وكتمت جوايا فوق احتمالي، ومن هنا أحب أقول لكم أن الإنسان ضعيف قوي وهش مفيش حاجة تستاهل وربنا لا يوريكم اللي أنا شوفته أبدًا لا فيكم ولا في حد بتحبوه.. في الأيام المفترجة دي أتمنى الناس اللي بتحبني تدعي لي لأني في قمة اكتئابي وبـ أمر بفترة موجعة جدًا في حياتي من كل النواحي”.

وأضافت: “شكرًا لكل الناس اللي وقفت جمبي واتخضوا عليا على رأسهم أمي وولادي، عمي محمد روح قلبي اللي حضر في التو واللحظة وشوفت خوفه وخضته عليا في عينيه، عمي جمال رغم وجوده خارج مصر كان متابع ثانية بـ ثانية، عمي مدحت ووجع قلبه عليا، عمتي أغلى إنسانة في الدنيا على قلبي وحتة مني عمي رمزي الجميل، والد ابنتي الأصيل إيهاب طبوزادة اللي جيه على ملا وشه من السفر مخصوص، أخويا خالد والدته ماجدة نورالدين وخطيبته هنا.. ولاد وبنات ومراتات عمامي كلهم طبعًا”.

واختتمت رشا سامي العدل قائلة: “مقدرش اتجاهل أبدًا نقيبي دكتور أشرف زكي أخويا وصديقي اللي قلب الدنيا علشان ينقذني في أسرع وقت ممكن، ومنير مكرم اللي كان أول واحد يحضر علشان ينقلني للمستشفى المناسبة لحالتي”.