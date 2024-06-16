نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة نمرة يروج عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان حمزة نمرة على معايدة جمهوره، والكشف موعد أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، حيث شارك "نمرة" جمهوره بصورة من البوستر الرسمي للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" سيقدم الأيقونة حمزة نمرة أداء مباشر لأول مرة في ميدان الاحتفالات في ميسيساجا خلال المهرجان القطبي المصري في 21 سبتمبر 2024".



تعليقات الجمهور على منشور حمزة نمرة

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال حمزة نمرة



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حمزة نمرة أغنية يا سفينة والتي احتلت المركز الثالث على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بنسب مشاهدة مرتفعة في أقل من 24 ساعة من طرحها.



تفاصيل أغنية يا سفينة

والأغنية من كلمات محمود فاروق، وألحان حمزة نمرة، توزيع، وميكساج كريم عبد الوهاب، وجيتار مصطفي أصلان، ناي وكولة محمد عاطف.