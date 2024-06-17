نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي لفيلم Stree 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان التشويقي لفيلم Stree 2 للنجم الشاب راجكومار راو، الذي يعيش فترة انتعاشة فنية بمشاركته في مجموعة متنوعة من المشروعات.

ووفق إنديا توداي، الفيلم ستشارك في بطولته شاردها كاوبر، على أن يطرح لمواجهة منافسة قوية مع فيلم أكشاي كومار Khel Khel Mein.

والفيلم من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض الهندية، خلال شهر أغسطس من عام 2024 الجاري.

جديد أخبار بوليوود

وضمن أحدث أخبار سينما بوليوود، أن الممثل الشاب ابراهيم علي خان يستعد لبدء تصوير مشاهد أول تجربة سينمائية له في عالم بوليوود، وهو فيلم جديد يطرح بعنوان Sarzameen.

وبحسب موقع إنديا توداي، الممثل الشاب، هو نجل النجم الكبير سيف علي خان، وسيكون ثاني ابنائه الذين ينخرطون في مجال السينما بعد ابنته سارة علي خان.

تفاصيل عن العمل

وبحسب منشور للنجمة عاليا بهات التي تشارك في بطولة الفيلم، انتهى تصوير مشاهد الفيلم الأول لإبراهيم علي خان خلال عام 2023 الماضي.

وكانت قد اثبتت الممثلة الشابة سارة علي خان موهبتها في مجال السينما في بوليوود، بمشاركتها في بطولة مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الناجحة مع أبرز الفنانين الكبار، منهم فارون دهوان.