نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند..تعرف على أعمال ينتظرها أحمد العوضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان أحمد العوضي تريند محركات بحث جوجل،خلال الساعات الماضية،فور ظهوره في منطقته عين شمس ويبرز دوت الخليج الفني عن أعمال ينتظرها أحمد العوضي

يستعد الفنان أحمد العوضي للتعاون مرة آخرى مع صناع أبطال مسلسل حق عرب في رمضان2025،حيث شارك أحمد العوضي بصورة له برفقة المؤلف محمود حمدان من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام"،وحازت الصورة على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



بداية أحمد العوضي



تخرج أحمد العوضي من كلية التجارة جامعة حلوان تخصص: تجارة خارجية عام 2006 قبل أن يحترف التمثيل، كان ملاكمًا في الأساس، وكان يقوم بالتمثيل بمسرح الجامعة، عام 2009 دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل الدالي 3.

توقف فترة طويلة عن التمثيل تصل إلى خمسة سنوات وعاد بمسلسل السبع وصايا، الذي أسهم بشكل كبير في تعرف الجمهور عليه عام 2014 حقق شهرة وانتشارًا عربيا لدوره في مسلسل نظرة فابتسامة ومسلسل نصيبي وقسمتك بموسمه الثاني من خلال شخصية زياد التي خانته زوجته مع أقرب أصدقائه.

حياته الأسرية

عام 2017 أعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى رنا رشيدي، في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء لكنه انفصل عنها لاحقا في مايو 2020 أعلن زواجه من الممثلة ياسمين عبد العزيز. وتم الإعلان عن الطلاق رسميًا بينهما في 16 يناير 2024.

آخر أعمال أحمد العوضي

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل حق عرب،والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أحداث مسلسل حق عرب

تدور قصة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية «عرب السيوركي» عن رحلة بحثه عن قاتل والده، ويذهب للعمل في أحد مصانع الأخشاب التي يمتلكها رياض الخولي خلال الأحداث فيجد نفسه في صراعات وتصادمات مع وليد فواز، الذي أصابه بعاهة مستديمة في الماضي، وعلى إثرها فقد عينه، وتتصاعد الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة كل من أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.