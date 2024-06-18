الكشف موعد عرض فيلم Sarfira لأكشاي كومار

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدد رسميا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار، بعنوان Sarfira في صالات العرض السينمائية بتاريخ 12 يوليو المقبل.

واعلن الممثل الهندي الشاب افتاب شيفادساني عن انضمامه لابطال الفيلم الجديد للنجم اكشاي كومار، بعنوان Welcome To The Jungle.

ووفق انديا توداي، نشر افتاب صورة له جمعته باكشاي كومار من موقع تصوير مشاهد الفيلم الذي يعود بجزء جديد وفي الوقت نفسه، كان قد وكان قد طرح البوستر الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار، والذي يشارك في بطولته الممثل الشاب تايجر شروف.

ووفق موقع انديا توداي، الفيلم الجديد ستدور احداثه في اطار من الحركة والتشويق، ويطرح بعنوان Bade Miyan Chote Miyan.

تعديل موعد الطرح

وتحدد رسميا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار Welcome، كجزء ثالث من سلسلة تحمل العنوان نفسه، على أن يكون عرض الفيلم في فترة اعياد الكريسماس 2024، ووفق ما ذكر موقع انديا توداي، الفيلم تقرر ايضا تغيير عنوانه الرسمي، ليكون Welcome to the Jungle، مع عودة نجومه الرئيسيين.

الفيلم سيضم في بطولته جاكلين هيرنانديز، وأرشاد وارسي، وهو من انتاج Firoz A Nadiadwala.

جديد أخبار "كومار"

وكان قد نشر النجم الهندي أكشاي كومار لقطات من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد Hera Pheri 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة ناجحة، ووفق موقع انديا توداي، قام كومار بنشر، صورة من موقع تصوير الفيلم، يعلن من خلالها إنطلاق تصوير المشاهد، ظهر بها صناعه من طاقم العمل والمخرج.