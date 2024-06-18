نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. تجمع نيقولا معوض والتركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ مهند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت صورة تجمع الفنان نيقولا معوض والممثل التركي كيفانش على إحدى الشواطئ، وهذا الأمر جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن سبب هذا الإلتقاء هل عمل جديد يجمعهما سويًا أم مجرد استمتاع بعطلة عيد الأضحى المبارك.



تفاصيل صورة نيقولا وكيفانش



ونشرت زوجة الفنان كيفانش صورة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام لنيقولا وكيفانش وهم على إحدى الشواطئ برفقة أبناءهم، وهو ما أثار تساؤولان الجمهور تحت مسمى "أحلام العصر".



آخر أعمال نيقولا معوض



والجدير بالذكر آخر أعمال نيقولا معوض مسلسل الحشاشين، الذي ضم العديد من الفنانين، أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة ميرنا نور الدين، وأحمد عيد، ونور إيهاب، وسامي الشيخ، وسارة الشامي، وسوزان نجم الدين، وبسنت أبو باشا، وعمر الشناوي، وغيرهم، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

ودارت أحداث مسلسل الحشاشين في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مهمة في تلك المرحلة