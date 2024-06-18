كندة علوش تُشيد بشخصية “الكوري”

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم “ولاد رزق 3” نجاح كبير جدًا، وتصدر التريند أمس في العرض الخاص له بالرياض وسط حضور كبير من النجوم، ولا حرصت الفنانة كندة علوش على التعليق على نجاح فيلم ولاد رزق 3.



ماذا قالت كندة علوش على ولاد رزق 3؟



وعلقت كندة علوش، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خاصية إستوري مشيدة بالفيلم وبخاصة شخصية الكوري التي جسدها علي صبحي معلقة:كوري أحلى مفاجأة ولاد رزق 3".



تفاصيل فيلم "ولاد رزق 3"



وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

والجدير بالذكر أنه قد حقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة برعاية المستشار تركي آل الشيخ.

آخر أعمال كندة علوش

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش فيلم "Yellow Bus"، وهو فيلم درامي عُرض في 2023، من بطولة كندة علوش، تانيشثا شاترجي، سام عقل، منصور الفيلي، فرانشيسكا بيزاري، تانيشثا شاترجي، ﺗﺄﻟﻴﻒ وإخراج ويندي بيدنارز، ومن إنتاج ناديا عليوات.