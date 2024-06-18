بعد مرور عام من عرضه.. مسلسل "بالطو" لا يزال الأكثر مشاهدة على watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - لا يزال مسلسل "بالطو" يحافظ على تصدره قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، وذلك بعد عام من طرحه ليواكب موجه النجاح مرة ثانية.



أحداث مسلسل بالطو



تدور أحداث مسلسل بالطو حول قصة الطبيب الشاب عاطف الذي يتخرج من كلية الطب، ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف ويدخل في عالم غريب عليه، ليجد نفسه المدير دون أي خبرة سابقة فيدخل في أزمات ومشكلات كبيرة.

يذكر أن العمل مكون من 10 حلقات الذي حقق نجاح كبير وقت عرضه على منصة شاهد الإلكترونية وتصدر قائمة التريند والأكثر مشاهدة.

من هم صناع مسلسل “بالطو”؟



مسلسل "بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

عصام عمر في انتظار سيكو سيكو



ينتظر عصام عمر فيلم جديد ويجسد الفنان عصام خلال أحداث فيلم "سيكو سيكو" شخصية رجل يعمل في شركة شحن، وتدور أحداث فيلم سيكو سيكو في إطار اجتماعي كوميدي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.

آخر أعمال الفنان عصام عمر



ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك بها الفنان عصام عمر هو مسلسل بعنوان "مسار إجباري" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وحقق العمل نجاحا كبيرا أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم، وهو مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.