نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ولاد رزق 3" يحتفظ بصدارة تريند محركات البحث لليوم الرابع على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال فيلم ولاد رزق الجزء الثالث للنجوم أحمد عز، وعمرو يوسف، يتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحديث السوشيال ميديا منذ طرحه في دور العرض السينمائية.

ويحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في دور العرض حيث وصل مجموع إيراداته إلى 80 مليون جنيه مصر، وكان أمس العرض الخاص له في الرياض المملكة العربية السعودية.

صلاح الجهيني يوضح الرسالة والهدف من فيلم "ولاد رزق 3"

وفي سياق آخر احتفل فريق عمل فيلم ولاد رزق الجزء الثالث في الرياض ويعقد الآن مؤتمر صحفي قبل انطلاق العرض الخاص في الرياض.

وعند سؤال أحد الحضور لمؤلف الفيلم صلاح الجهيني عن رسالة فيلم ولاد رزق قال:" عالم ولاد رزق عالم افتراضي لكن المحبة بين الاخوة والاستمتاع هي رسالة الفيلم".

وأضاف:" أنا رسالتي من الفيلم هي أن الجمهور يدخل يتفرج ويطلع مبسوط، والحمد لله ده اللى لمسناه في مصر منذ طرح الفيلم، وبتمني كمان الناس في السعودية ينبسطوا"

أبطال فيلم "ولاد رزق":

ويذكر أن يضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.

وجدير بالذكر أن أعلن صناع العمل بقيادة المخرج طارق العريان عن بدء الاستعداد للتحضير للجزء الرابع من الفيلم، والذي يحمل العديد من المفاجأة وأبرزهم النجم كريم عبدالعزيز الذي سيكون هو البطل أمام ولاد رزق في الجزء الجديد.