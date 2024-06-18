نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الرسمي لفيلم "جوازة توكسيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت شركة نيو سنشري New Century الإعلان الرسمي للفيلم العائلي الكوميدي جوازة توكسيك، حيث يظهر الإعلان الاختلاف بين عائلة "كريم" محمد أنور وعائلة "فريدة" ملك قورة وتمر علاقتهم خلال الأحداث بالعديد من الصراعات.

فيلم "جوازة توكسيك" يدور يتناول بإسلوب كوميدي قصة حب فريدة وكريم، والتي يتدخل بها وفي مصيرهما الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

فيلم “جوازة توكسيك” من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريمؤ وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.