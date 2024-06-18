نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هاشتاج أنغام في الكويت".. يتصدر منصة أكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحيت أمس النجمة أنغام حفلًا غنائيًا في دولة الكويت ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، وتصدر هاشتاج أنغام في الكويت تريند محركات البحث وخاصة منصة أكس.

وتفاعل الجمهور الكويتي والعربي مع الهاشتاج بشكل كبير ومحبب، وقدمت أنغام خلال الحفل باقة من ألمع أغانيها والتي كان أبرزها ساندة عليك، نفضل نرقص، اساميك الكتيرة، ياريتك فاهمني، ومجموعة من الأغاني الخليجية.

أنغام

أبرز تعليقات الجمهور على حفل أنغام:

وجاءت تعليقات الجمهور كالآتي: فرحتي ماتنوصف عاللي صار اليوم ومهما قلت كلام ماراح يوفي حقج، استانست بكل لحظة بالحفلة وحسيت اني بحلم من احلى احلام حياتي.

-طلتك الحلوة وصوتج العذب وضحكتج اللي مافي مثلها اهما اللي صنعوا كل هالابداع اللي صار، نورتي الكويت ياصوت قلوبنا ونشوفج قريب يالغالية.

-ليلة إستثنائية بين أنغام والجمهور.

-حفلة نقدر نسميها بـ حفلة العيد والعيدية

- كالعادة، حفل ناجح كامل العدد أحيّته صوت مصر أنغام بإطلالة بهيّة وبأداء رائع زيّ ما عوّدتنا عليه في كل حفلاتها، بأغاني جديدة وقديمة إشتقنا نسمعها لايڤ على المسرح ونطرب عليها، والحفلة كعادتها ترند.

آخر أعمال انغام:

ويذكر أن آخر أعمال أنغام هي أغنية خليني شوية"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات YouTube، ومنصات الموسيقى المختلفة من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز.

أنغام

كلمات أغنية "خليني شوية"

من أول ما ابتدينا في الكلام (في الكلام

(من أول لمسة بينا في السلام (في السلام

أنا قلبي حس يومها أوام، أوام

(إحساس غريب صعب أقوله (أقوله

وكأني عشت الموقف ده زمان

حسيت كأني روحي واخذة ع المكان

كل اللي جوة مني في عيني بان

ما أنا عشت ليك عمري بطوله

حبيتك، من كلمة ونظرة عين

حبيتك، قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك) من بدري أنا بستناك)

خليني شوية معاك

حبيتك، من كلمة ونظرة عين

حبيتك، قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك) من بدري أنا بستناك)

خليني شوية معاك

أنا كل حاجة نفسي فيها فيك

ما بقتش بخاف حبيبي غير عليك

فعلا عمري الحقيقي بدأته بيك