تركي آل شيخ يروج لفيلم "الإسترليني" لمحمد هنيدي

القاهرة - محمد ابراهيم - روج المستشار تركي آل شيخ لفيلم النجم محمد هنيدي الجديد والذي يحمل اسم "الاسترليني"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حيث نشر صورة البوستر الرسمي للفيلم وكتب:" في الانتظار".

الفيلم من إخراج حسين المنباوي وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في العمل، ليكون جاهزا لبدء التصوير.

تركي آل شيخ

كما ينتظر هنيدي عرض فيلمه "الجواهرجي" خلال الفترة المقبلة، ويشارك البطولة كلا من منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف عمر طاهر، ومن إخراج إسلام خيري.

وفي سياق آخر حضر أمس المستشار تركي آل شيخ العرض الخاص لفيلم ولاد رزق في الرياض وتحدث مع الإعلامي عمرو أديب عن كواليس التعاون بين صناع فيلم ولاد رزق ومعه.

أبرز تصريحات تركي آل شيخ:

وقال:" 12مليون دولار ميزانية ولاد رزق 3 بالكامل سواء نفقات تصوير أو دعم لوجيستي

أنا صاحب فكرة الإستعانة برباعي الأهلي في إعلان ولاد رزق ٣ على إعتبار أن عنوان الجزء الثالث هو القاضية

طلبت من حمادة إسماعيل وإبراهيم فايق التواصل مع الكابتن محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي وانهينا كافة التفاصيل والتصوير في ١٨ ساعة تقريبا

دعمنا فريق عربي كبير هو النادي الأهلي بإعلان الفيلم

لانحتاج إلى همزة وصل مع أي جهة فنية عربية أو عالمية فالجميع يتمنى التعاون معنا في هيئة الترفيه أو موسم الرياض

أجلس مع صناع ولاد رزق عقب العرض الأول للفيلم للتناقش حول الجزء الرابع

أتوقع الإنتهاء من تصوير الجزء الرابع من الفيلم خلال عام

ندعم كل إبداع عربي حقيقي وسوف نقوم برعاية فيلم الإسترليني لمحمد هنيدي وندعم فيلم الفيل الأزرق ٣ لكريم عبد العزيز

ستكون هناك تعاونات عديدة مع كريم عبد العزيز وأنا صاحب فكرة ظهوره كضيف شرف بنهاية ولاد رزق