نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض فيلم "ولاد رزق3".. أكرم حسني يوجه الشكر لتركي آل الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان أكرم حسني، الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على هامش حضوره العرض الخاص لـ فيلم “ولاد رزق 3- القاضية”.

ونشر أكرم حسني صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتب عليها معلقًا: "شكرًا معالي المستشار @turkialalshik علي الدعوه الكريمه لحضور العرض الخاص لفيلم ولاد رزق".

وتابع: "فخر لكل مصري وسعودي إننا نوصل لهذه الدرجة من الإبهار في عمل فني.. ألف مبروك لكل طاقم العمل وعلى رأسهم المخرج الكبير".

عرض فيلم ولاد رزق 3 في السعودية

وتحدث المستشار تركي آل الشيخ عن ميزانية إنتاج فيلم "ولاد رزق 3 القاضية".

وقال تركي آل الشيخ، إن موسم الرياض شارك في إنتاج الجزء الثالث من فيلم أولاد رزق، بمبلغ يقدر بـ 3 ملايين دولار، لكن هذا الرقم ارتفع حتى وصل إلى 8 ملايين دولار أي ما يقرب من 600 مليون جنيه، وذلك أثناء مقابلته مع الإعلامي عمرو أديب، على هامش العرض الخاص من فيلم "ولاد رزق 3" في منطقة البوليفارد في الرياض.

وأضاف أن الأرقام مبشرة للغاية في السعودية ومصر ودول الخليج، مؤكدًا أن الدعاية التي انتشرت في الوطن العربي عن "ولاد رزق 3" غير مسبوقة.

وحضر الحفل الخاص نجوم الفيلم

أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب.

أحداث فيلم ولاد رزق

تدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرق مختلفة، وفي أحد الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3



يشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق.. القاضية" عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، رازن مغربي، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، نوران ماجد، وضيوف الشرف بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، من إخراج طارق العريان، للمنتج موسى عيسى. وغيرهم من الفنانين كضيوف شرف وأبرزهم إياد نصار وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.