عاجل.. لأسباب صحية إعتذار شيرين عن حفلها مع حسين الجسمي في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الشركة المنظمة لحفل حسين الجسمي، وشيرين عبدالوهاب في دبي، عن اعتذار الأخيرة عن تقديم الحفل وذلك لأسباب صحية، ونشرت الشركة ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتبت: "لدواعي صحية طارئة تعتذر الفنانة شيرين عن حضور الحفل المقرر في كوكاكولا أرينا دبي، وعليه سيتواجد الفنان تامر عاشور بجانب الفنان حسين الجسمي، في الحفل المقرر يوم 21 يونيو".

شيرين عبد الوهاب

وفي سياق آخر تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان زينة العرايس، وذلك بشكل رسمي بعد قيامها بتقديمها في حفل زفاف نجلة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر الذي أقيم يوم 7 يونيو الماضي.

وكان الملحن عزيز الشافعي كشف في وقتٍ سابق عن تفاصيل أغنية زينة العرايس، وإنها من ألحانه وتأليف أيمن بهجت قمر، وتوزيع وميكس أسامه الهندي.

آخر أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ويذكر أن آخر أعمال شيرين عبدالوهاب هى أغنية "الدهب"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

وتقول كلمات أغنية “الدهب”

“قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا