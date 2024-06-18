نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يروج لـ مسرحية "ملك والشاطر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، للبوستر الدعائي الخاص بمسرحية ملك والشاطر والذي من المقرر عرضها قريبًا على خشبة مسرح أبو بكر الشدي.

ونشر تركي آل الشيخ البوستر الدعائي للمسرحية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب عليه معلقًا: "مسرحية ملك والشاطر من بطولة النجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز على مسرح بكر الشدي من 26 يونيو حتى 1 يوليو".

أحداث مسرحية ملك والشاطر

وتدور أحداث مسرحية ملك والشاطر حول الشاطر حسن الذي يخوض مغامرة كبيرة للحصول على (السعسع الأسود) الذي طلبته الملكة (ست الكل) مهرًا لكي يتزوج من شقيقتها؛ ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات.

دور أحمد عز في مسرحية ملك والشاطر



ويقوم أحمد عز خلال المسرحية شخصية بتجسيد دور الشاطر حسن، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهرا عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته.







أبطال مسرحية ملك والشاطر







مسرحية ملك والشاطر من تأليف وإخراج محمد محمدي، موسيقى عزيز الشافعي، وتدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي تضم عدد من الأغاني.







آخر أعمال أحمد عز المسرحية



يذكر أن آخر أعمال أحمد عز المسرحية كانت مسرحية هادي فالنتين، من إخراج محمد محمدي، وشارك في بطولتها تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، وتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض عام 2023.







عرض فيلم ولاد رزق 3 في السعودية

وتحدث المستشار تركي آل الشيخ عن ميزانية إنتاج فيلم "ولاد رزق 3 القاضية".

وقال تركي آل الشيخ، إن موسم الرياض شارك في إنتاج الجزء الثالث من فيلم أولاد رزق، بمبلغ يقدر بـ 3 ملايين دولار، لكن هذا الرقم ارتفع حتى وصل إلى 8 ملايين دولار أي ما يقرب من 600 مليون جنيه، وذلك أثناء مقابلته مع الإعلامي عمرو أديب، على هامش العرض الخاص من فيلم "ولاد رزق 3" في منطقة البوليفارد في الرياض.

وأضاف أن الأرقام مبشرة للغاية في السعودية ومصر ودول الخليج، مؤكدًا أن الدعاية التي انتشرت في الوطن العربي عن "ولاد رزق 3" غير مسبوقة.

وحضر الحفل الخاص نجوم الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب.