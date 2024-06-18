نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل أكبر حفل جماهيري لتامر حسني في عيد الأضحى 2024 (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية لأحد المدن الترفيهية، عن إحصائية لجميع الحفلات التي أُقيمت بها سواء في زايد أو التجمع الخامس مؤكدة على أن حفل النجم تامر حسني، الذي أُقيم مساء أمس يحمل أكبر تجمع جماهيري بتاريخ حفلات زد.

ونشرت صور من الحفل وعلقت عليها قائلة،:"أكبر تجمع في حفلة واحدة في مدينة الألعاب الترفيهية سواء زايد أو التجمع لنجم الجيل تامر حسني، جمهور تامر الكبير كسر أرقام كتير لكل الحفلات وترك رقم هيبقى صعب الوصول إليه في الحفلات".



وشهدت حفلة نجم مصر والوطن العربي حضور جماهيري ضخم كعادة حفلاته حيث رفعت شعار "كامل العدد".

وقدم حسني، في الحفل عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين وعدد من الاستعراضات، حيث دخل الحفل طائرًا فوق الجمهور على ارتفاع 120 متر، من أول المسرح إلى آخره على أغنية "قدها وقدود"، في مشهد يحبس الأنفاس ويعد مجازفة كبيرة قام بها حسني، من أجل الوصول إلى جميع الجمهور من أوله إلى آخره الذي حضر الحفل.

ونشر حسني،عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صور من الحفل وعلق عليها قائلًا،: "من أعماق قلبي شكرًا للجمهور الضخم المحترم الراقي.. حقيقي من أجمل الحفلات اللي استمتعت بيها في مدار مشواري وأنا طرت النهارده لآخر شخص في الحفله عشان أحاول أوصل وأكون قريب لكل واحد منكم،، كانت مجازفه كبيره وخطيره بصراحه بس انتوا تستاهلوا التعب وكل الشكر لأخويا الفنان المحترم زاب ثروت شرفتني يا حبيبي".

وأضاف: "شكرًا لمنظمي الحفل شكرًا لكل عباقرة المسرح اللي تعبوا معايا النهارده تاني حاجه …. كون إني أسجل النهارده أكبر رقم حضور جماهيري في تاريخ حفلات المدينة رغم النجوم العالمين الأجانب اللي غنوا فيها حقيقي شرف كبير ليا وكرم كبير من ربنا ليا وبشكر جمهوري الكريم الراقي المحترم صاحب النجاح ده".

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