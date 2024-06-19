نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى علوي تهنىء أبطال فيلم "ولاد رزق " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة ليلى علوي أبطال فيلم “ ولاد رزق ٣” وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام ".

وكتبت معلقة:' مع أبطال ولاد رزق مبروك ".

مازال فيلم ولاد رزق الجزء الثالث للنجوم أحمد عز، وعمرو يوسف، يتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحديث السوشيال ميديا منذ طرحه في دور العرض السينمائية.

ويحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في دور العرض حيث وصل مجموع إيراداته إلى 80 مليون جنيه مصر، وكان أمس العرض الخاص له في الرياض المملكة العربية السعودية.

ويذكر أن يضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.

وجدير بالذكر أن أعلن صناع العمل بقيادة المخرج طارق العريان عن بدء الاستعداد للتحضير للجزء الرابع من الفيلم، والذي يحمل العديد من المفاجأة وأبرزهم النجم كريم عبدالعزيز الذي سيكون هو البطل أمام ولاد رزق في الجزء الجديد.