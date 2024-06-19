نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خبر غيابه عن موسم رمضان القادم.. تعرف على آخر أعمال محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر منذ قليل الفنان محمد رمضان خبر غيابه عن موسم رمضان القادم 2025 من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والتواصل الاجتماعي فيسبوك ولهذا السبب يعرض لكم دوت الخليج الفني أخر أعمال محمد رمضان السينمائيه والدرامية والغنائية.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان السينمائية

كان آخر عمل للفنان محمد مضان فيلم ع الزيرو وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشاركته في البطولة الفنانة نيللى كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، وآخرين من إخراج ماندو العدل وتأليف مدحت العدل.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدرامية

كان آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدراميه مسلسل جعفر العمدة والذي حقق نجاح ساحق وقت عرضه.

مسلسل "جعفر العمدة" عرض في رمضان 2023، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، إحسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية

وطرح محمد رمضان كليب أغنية "مفيش كده"، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك 2024.

وحققت الأغنية حتى كتابة هذه السطور ما يقرب من 200 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة.