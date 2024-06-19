نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. مصطفى بسيط يمازح أبطال فيلم ولاد رزق 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازح الفنان مصطفى بسيط طاقم عمل فيلم ولاد رزق 3، وذلك بوضع صورته على البوستر الخاص بالعمل بدلًا من أحمد عز.

ونشر الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: نفس الشئ ولكنكم تعشقون أحمد عز وولاد رزق ووأنا اولكم، عصابة الماكس في جميع السينيمات.

البوستر الرسمي لفيلم ولاد رزق 3





طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق 3"، خلال الساعات الماضية، البوستر الرسمي للفيلم استعدادًا لعرضه في دور العرض السينمائي في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وتحديدًا 13 يونيو المقبل، للمنافسة به في شباك التذاكر.





تفاصيل البوستر الرسمي

وظهر على البوستر أبطال الفيلم وهما أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وغلب عليه طابع التشويق والإثارة، ويوضح حجم المغامرات التي يخوضها ولاد رزق خلال أحداث العمل.

أحداث فيلم ولاد رزق

تدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرق مختلفة، وفي أحد الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3



يشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق.. القاضية" عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، رازن مغربي، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، نوران ماجد، وضيوف الشرف بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، من إخراج طارق العريان، للمنتج موسى عيسى. وغيرهم من الفنانين كضيوف شرف وأبرزهم إياد نصار وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.





الجزء الأول والثاني من فيلم ولاد رزق



يذكر أن حقق الجزءان الأول والثاني من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا، وتم عرض الجزء الأول عام 2015 وحقق إيرادات تخطت الـ 23 مليون جنيه، وتم عرض الجزء الثاني عام 2019 وتخطت إيراداته الـ 100 مليون.

تصدر اسم فيلم ولاد رزق 3 مؤشر البحث جوجل وذلك بعد يوم واحد من عرضه في دور العرض السينمائية، وحقق إيرادات عالية وتصدر قائمة شباك تذاكر السينمات أمس الأربعاء 4 ملايين و401 آلاف و60 جنيه إيرادات في أول أيامه بدور العرض السينمائية المختلفة.