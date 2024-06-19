لهذا السبب.. أحمد العوضي يتصدر ترند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر النجم أحمد العوضي ترند جوجل مصر وذلك بعدما نشر مقطع فيديو وهو يحتفل برفقة جمهوره في مسقط رأسه عين شمس بعيد الاضحى من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب العوضي معلقا:' الأضحية وسط أهلي واخواتي في بلدي عين شمس كل سنه وانتم طيبين ".

البعض انتقد طريقة ذبح أحمد العوضي الأضحية ووصفوها بالغير آدمية وهناك من دافع عنه.

يستعد الفنان أحمد العوضي للتعاون مرة آخرى مع صناع أبطال مسلسل حق عرب في رمضان2025،حيث شارك أحمد العوضي بصورة له برفقة المؤلف محمود حمدان من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “ ”إنستجرام".

تخرج أحمد العوضي من كلية التجارة جامعة حلوان تخصص: تجارة خارجية عام 2006 قبل أن يحترف التمثيل، كان ملاكمًا في الأساس، وكان يقوم بالتمثيل بمسرح الجامعة، عام 2009 دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل الدالي 3.