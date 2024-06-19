عمرو دياب يُبهر الجمهور بلحظة إنسانية مؤثرة ويشعل الأجواء في حفله بدبي



القاهرة - محمد ابراهيم -

أشعل الهضبة عمرو دياب المسرح بأدائه المتميز وتواصله العفوي مع جمهوره في حفله بدبي،حيث حرص "عمرو " على مشاركة جمهوره بصورة له برفقة أحد الأطفال واهدائه بباقة ورد من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



نرى عمرو وهو ينحني بكل تواضع نحو إحدى الأطفال، مشاركًا إياها الغناء في لحظة تجسد جمال الفن والإنسانية.



وتجسد الصورة وهو يغني بحماس، مقدمًا للجمهور عرضًا لا يُنسى يتخطى حدود الموسيقى ليصل إلى قلوب الحاضرين.

و استقبل الهضبة تواصله مع الجمهور بكل حب وتقدير، مظهرًا تواضعه وإنسانيته. يبدو أنه كان حريصًا على إشراك جميع الحضور في الحفل، وتقديم لحظات لا تُنسى لهم.

تعليقات الجمهور على صورة الهضبة مع إحدى المعجبات الصغار

وفورا من مشاركة الصورة نالت الصورة على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين، بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال عمرو دياب



والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو دياب أغنية "تتحبي" والتي تم طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير.

والأغنية من تأليف تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد يحيى، "ميكساج وديجتال ماستر" أمير محروس، "جيتار" شريف فهمي.

آخر أعمال

