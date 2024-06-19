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رامي صبري يوجه رسالة لعمرو دياب بعد تصريحاته الأخيرة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يوجه رسالة لعمرو دياب بعد تصريحاته الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان رامي صبري فيديو لتصريحات الهضبة الأخيرة الذي قالها أثناء تواجد الهضبة عمرو دياب في العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 في السعودية، حيث تحدث الإعلامي عمرو أديب مع الهضبة عمرو دياب عن إمكانية تقديمه فيلم أكشن مثل ولاد رزق بهذه التكاليف بعد 10 أعوام، ليرد الهضبة عليه قائلًا وهل انا لسه عندي 10 أعوام تاني.

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من لقاء عمرو دياب مع عمرو أديب 

حيث علق الفنان رامي صبري على هذا التصريح قائلًا: "ربنا يديك العمر والصحة يا رمز مصر يا حبيبنا يا غالي".

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منشور رامي صبري 

آخر أعمال الفنان رامي صبري

 

والجدير بالذكر آخر أعمال رامي صبري أغنية Attraction بالعربي، بالتعاون مع المطربة الأوكرانية اتولوبوف،والأغنية من كلمات Andrii Belayev والشاعر تامر حسين، هندسة صوتية نادر سليمان، كمانجا محمد مدحت، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير على مستوى العالم.

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بوستر ديو رامي صبري 

أعمال رامي صبري القادمة

 

ويستعد "صبري" خلال الفترة القادمة لإطلاق عدد من المفاجآت لجمهوره بالإضافة إلى إحياء عدد من الحفلات الضخمة داخل وخارج مصر.

وكان النجم رامي صبري أصدر أول العام ألبومه الأخير “النهايات أخلاق” خلال الأشهر الماضية وحقق نجاحا كبيرا حيث أطلقه من 12 أغنية وتصدرت مجموعة كبيرة منها التريند ومنها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.

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آخر أعمال الهضبة عمرو دياب

 

والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو دياب أغنية "تتحبي" والتي تم طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير. 

 والأغنية من تأليف تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد يحيى، "ميكساج وديجتال ماستر" أمير محروس، "جيتار" شريف فهمي.

 

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كما أحيا الهضبة حفلًا كبيرًا في العاصمة اللبنانية بيروت، وحضره ما يقرب من 22 ألف شخص، وقدم خلاله باقة منوعة من أغنياته القديمة والحديثة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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