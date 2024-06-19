بطولة محمد أنور.. موعد عرض فيلم "جوازة توكسيك" في جميع السنيمات

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت الشركة المنتجة الإعلان الرسمي للفيلم العائلى الكوميدى "جوازة توكسيك"، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "كريم" محمد أنور في الإعلان كعه خلاف مع عائلة "فريدة" ملك قورة، وتمر علاقتهم خلال الأحداث بالعديد من الصراعات.

ومن المقرر عرض فيلم "جواز توكسيك" في جميع السينمات بدأت من يوم 3 يوليو المقبل، ضمن منافسة أفلام عيد الأضحي المبارك.

أحدث فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب "فريدة وكريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

يشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك عدد كبير من الفنانين بجانب محمد أنور، أبرزهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ويقدم المطرب العراقي ماجد المهندس أغنية "لو زعلان" وهي الأغنية الرسمية لفيلم جوازة توكسيك، وسبق وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس وأغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر الماضى، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.