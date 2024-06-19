نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني ينشر فيديو من حفله الأخير في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو من حفله أمس في القاهرة الجديدة على أنغام أغنية قدها وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب تامر حسني:' قدها"

وفأجا نجم الجيل تامر حسني جمهوره حيث دخل الحفل طائرًا على الجمهور من أول المسرح إلى آخره على أغنية قدها وقد أوضح تامر حسني سبب دخوله المسرح طائرًا، ونشر نجم الجيل تامر حسني فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو لطيرانه فى حفله الأخير.

علق قائلًا: "طرت ١٠٠ متر لآخر واحد في الجمهور و الحقيقه هي مخاطره كبيره واكبر من مخاطرة حفلة الساحل السنه اللي فاتت.. بس لاني كل شويه بشوف حبكم ليا اكتر فبيزيد عندي الشغف والطموح اني فعلًا افرحكم جدًا بتطوير المسرح العربي واعمل حاجه مختلفه تليق بحلاوتكم وبمشوارنا مع بعض من يوم ما ظهرت…بشكر ادارة زد ايست على إعلانهم أن الحفلة دي أكبر حضور جماهيري في تاريخ حفلاتهم والفضل يرجع ليكم يا أغلى الناس"