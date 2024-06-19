سمسم شهاب: أصبحت يتيمًا بعد وفاة زوجتي.. وسأظل أحبها إلى أن يتوفاني الله

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المطرب الشعبي سمسم شهاب، عن حزنة فراقة زوجته وإشتياقة لها وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب سمسم شهاب، علي صفحته الشخصية: "الكل يعرف بأن اليتيم يتيم الأم أو يتيم الأب، لكن هل سمعتم عن إنسان أصبح يتيمًا عندما توفت زوجته وحبيبة عمره وقرة عينه وقلبه وروحه وأمه وأخته وعشيقته".

وتابع حديثه قائلا: "أصبحت يتيمًا بعد وفاة زوجتي، كل يوم يمر بعد وفاتها يثبت لي أنها كانت أعظم زوجة وأطيب إنسانة، الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك، عندي سيل من الكلام والمشاعر وفيضان من الأحاسيس وبركان من الحنين إليك يجعلك أمامي وبداخلي كل لحظة.. أشتاق إليك وإلى لقائك فأنا بدونك لا شيء.. سأظل أحبك حتى يتوفاني الله".

يذكر أن توفيت زوجة المطرب الشعبى سمسم شهاب بأحد المستشفيات الكبرى، بعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي عانت منه مؤخرًا، وأعلن شهاب قبلها أن زوجته تعرضت لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة، وطالب جمهوره بالدعاء لها.

وكتب، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلا: «زوجتي في العناية المركزة في حالة صعبة جدا أسألكم وأرجوكم الدعاء لها من القلب، الأمل في رب العرش العظيم هو قادر على كل شىء».

وأضاف: «لا أملك إلا الدعاء، أنتِ الآن في قمة المرض، وكان الله في عونك، لكنك لا تعلمين أننى في قمة الألم وفى حلقى مرار السنين، وعاجز عن فعل أي شيء، لأن الأمر بيد الله وحده، يراودنى الأمل في الله بأنك ستكونين بخير».