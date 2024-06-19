نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يُهنئ بسمة بوسيل بمناسبة طرح أغنية "قال في حقي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر نجم الجيل تامر حسني في تهنئة بسمة بوسيل بعد نجاح أي عمل لها بالرغم من الإنفصال، حيث حرص على تهنئتها بأحدث أغنياتها التي طرحتها مساء أمس ضمن الإحتفالات بعيد الأضحى وهي أغنية "قال في حقي".

حيث نشر تامر حسني الأغنية عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر قائلًا: "أغنية حلوة أو ي أو ي يا بسوم ربنا يوفقك واختيار فعلًا راقي".

استوري تامر حسني

تفاصيل أغنية "قال في حقي"

طرحت المغربية بسمة بوسيل ثاني أغنيات مشوارها الفني، الذي واكبته مؤخرًا لتحقيق ذاتها، وبعد نجاح أعنية البدايات بتوقيع تامر حسني، تعود بأغنية جديدة تحت عنوان "قال في حقي"، وهى من كلمات أحمد عبد العزيز، ألحان وتوزيع شريف قاسم، وذلك بالتزامن مع احتفاليات موسم عيد الأضحى المبارك

كلمات أغنية "قال في حقي"

من إجابته عن سؤال.. إنتوا سيبتوا بعض ليه ؟؟

قلبى حن له ومال.. إنى أرجع تانى ليه

كان فى رده ع اللى كان.. حزنه باين من عينيه

والغريبة إنه كمان.. جاب اللوم والعيب عليه

قال في حقى كل خير

قال كلام عاقل كبير

قال خلافتنا عشان

إنى كنت عليه كتير

قال عمره جنبى ما خاف

وإنه زيى في يوم ما شاف

وإن أنا هفضل فى قلبه

حبه الأول والأخير

لامنى قلبى على اللى فات.. وإن أنا فرطت فيه

فات شريط الذكريات.. واشتقت للمسة إيديه

إزاى ما قدرتش أشوف.. قيمته غالية أد إيه

مهما كانت الظروف.. ده اللي ما يتفرطش فيه

آخر أعمال بسمة بوسيل الغنائية

سبق وطرحت بسمة بوسيل أغنية "البدايات " من قبل بتوقيع من تامر حسني، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع ومكس فهد، وماستر مصطفى رؤوف.

أعمال تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.