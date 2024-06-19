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أحمد جودة - القاهرة - شوقت الفنانة القديرة يسرا جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك لمسرحية “ ملك والشاطر" حيث نشرت مجموعة بوسترات للمسرحية وعلقت عليها قائلة: "مسرحية ملك والشاطر مع النجم الكبير حبيبي أحمد عز بعد أخر مشاركة معه في ملك روحي

المسرحية بداية من ٢٦ يونيو حتى ٦ يوليو على مسرح بكر الشدي بالسعودية".

يسرا تشوق جمهورها لمسرحية " ملك والشاطر"

يسرا تشوق جمهورها لمسرحية " ملك والشاطر"

يسرا تشوق جمهورها لمسرحية " ملك والشاطر"

آخر أعمال يسرا

من جانب آخر كانت آخر أعمال النجمة يسرا فيلم “ شقو ” الذي عرض في موسم عيد الفطر المبارك الماضي وحقق نجاحًا ساحقًا و إيرادات عالية.

أبطال فيلم “ شقو”

شارك في بطولة فيلم “ شقو” الفنان عمرو يوسف والفنانة يسرا والفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح والفنان وليد فواز والفنانة دينا الشربيني وعدد آخر من الفنانين والفنانات