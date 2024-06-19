فن ومشاهير

يسرا تشوق جمهورها لمسرحية "ملك والشاطر"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تشوق جمهورها لمسرحية "ملك والشاطر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوقت الفنانة القديرة يسرا جمهورها  عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك لمسرحية “ ملك والشاطر" حيث نشرت مجموعة بوسترات للمسرحية وعلقت عليها قائلة: "مسرحية  ملك والشاطر مع النجم الكبير حبيبي أحمد عز بعد أخر مشاركة معه في ملك روحي
المسرحية بداية من ٢٦ يونيو حتى ٦ يوليو على مسرح بكر الشدي بالسعودية".

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يسرا تشوق جمهورها لمسرحية " ملك والشاطر" 
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يسرا تشوق جمهورها لمسرحية " ملك والشاطر" 
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يسرا تشوق جمهورها لمسرحية " ملك والشاطر" 

آخر أعمال يسرا 

من جانب آخر كانت آخر أعمال النجمة يسرا فيلم “ شقو ” الذي عرض في موسم عيد الفطر المبارك الماضي وحقق نجاحًا  ساحقًا  و إيرادات عالية.

أبطال فيلم “ شقو” 

شارك في بطولة فيلم “ شقو” الفنان عمرو يوسف والفنانة يسرا والفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح والفنان وليد فواز والفنانة دينا الشربيني  وعدد آخر من الفنانين والفنانات 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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