بعد اعتذار شيرين.. تامر عاشور يحيي حفل دبي مع حسين الجسمي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الشركة المنظمة لحفل حسين الجسمي، وشيرين عبدالوهاب في دبي، عن اعتذار الأخيرة عن تقديم الحفل وذلك لأسباب صحية، ونشرت الشركة ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتبت: "لدواعي صحية طارئة تعتذر الفنانة شيرين عن حضور الحفل المقرر في كوكاكولا أرينا دبي، وعليه سيتواجد الفنان تامر عاشور بجانب الفنان حسين الجسمي، في الحفل المقرر يوم 21 يونيو".

وقد أعلن الفنان تامر عاشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن تواجده بجانب الفنان حسين الجسمي في حفل دبي وذلك يوم 21 من الشهر الجاري، حيث نشر تامر عاشور بوستر الحفل وعلق عليه قائلًا: "مستنيكم ان شاء الله في كوكاكولا أرينا دبي مع النجم الكبير واخي وصديقي الفنان حسين الجسمي يوم 21-6-2024".

منشور تامر عاشور

آخر أعمال الفنان تامر عاشور

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور هي أغنية "هيجيلي موجوع" حيث أنها تصدرت التريند منذ اللحظات الأولي التي طرحت فيها، وتواصل الأغنية حصد المشاهدات حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 100 مليون مشاهدة وذلك بعد 4 شهور فقط من طرحها.

وأغنية "هيجيلي موجوع" هي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس وماستر صفر.

كلمات أغنية "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعباه

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هيجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعبان

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هايجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش

آخر أعمال الفنان حسين الجسمي

وفي سياق آخر، طرح المطرب حسين الجسمي، مؤخرًا أغنية “ الوردة ارتاحت ” من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وألحان فايز السعيد، وتوزيع نورهاشم.

كما طرح حسين الجسمي مؤخرًا أيضًا أغنية "بلبطة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.