شاهد.. رامي صبري يروج لحفله بكندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 08:25 صباحاً - روج الفنان رامي صبري لحفله الجديد بمدينة تورونتو بكندا ، والذى تعتبر المرة الأولى لإحياء حفل هناك ، وسيقام الحفل يوم 1 نوفمبر 2024.

ونشر رامي صبري بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر ، وكتب معلقًا: “لأول مرة هقدم حفل فى كندا بمدينة تورونتو ، يوم 1 نوفمبر 2024”.

وطرح الفنان رامي صبري أحدث أغانيه خلال الأيام الماضية بمشاركة النجمة الأوكرانية ETOLUBOV وهى أغنية Attraction بإصدار عربي يمزج بشكل رائع بين أساليبهم الفريدة والعناصر الثقافية.

وأضاف رامي صبري مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملاً على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة. هذا الإصدار الجديد من Attraction من إنتاج Andrii Belayev بالتعاون مع ETOLUBOV، التي شاركت بالغناء معه ، حيث عملت مع Andrii Belayev على الكلمات وتعاونت Serial Unit على الإنتاج.

وتعاونت مع الشاعر تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية لمقطع رامي صبري، ومن جانبه عبر رامي صبري، عن سعادته لهذا التعاون.

الأغنية الأصلية Attraction حصلت على انتشار كبير في الشرق الأوسط، مما ألهم عددًا كبيرًا من الريلز وتيك توك وإنشاء المحتوى. يتجه الريمكس نحو صوت الـ Deep House/Commercial، مما يمثل تعاونًا دوليًا هامًا يجسر بين منطقتين وثقافتين وأسلوبين موسيقيين مميزين. من المتوقع أن يكون هذا الريمكس نجاحًا عالميًا.