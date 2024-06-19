نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أحمد سعد يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان أحمد سعد تريند محركات بحث جوجل، فور ظهور فيديو له فيه أثناء الاستحمام، وهو يغني أغنيته "مبروك يا ابن المحظوظة"، التي قدمها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،.

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه: "لما تستحمى حماية العيد".



تفاصيل برنامج بيت السعد

وعلى صعيد آخر، يستعد أحمد سعد للاشتراك مع شقيقه النجم عمرو سعد في عمل فني لم يشكف عن تفاصيله.

ونشر أحمد سعد عبر حسابه في إنستجرام برومو يجمع بينه وبين عمرو سعد، وقدم فيه مقطعا من أغنية تقول كلماته: "الكيميا راكبة، والسمعة سابقة، لو كانت مسابقة، إحنا الأوائل"، ومن المقرر أن يحمل العمل اسم "بيت السعد".

آخر أعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد سعد أغنية بعتذرلك، والتي حازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بعتذر لك إني دايمًا كنت أقصر في الكلام

وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام

وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والإهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بنى آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني سبتك مرة تبكي وأنتي مش قد العياط

وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش

وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط