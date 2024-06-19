نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم قياسي..المستشار تركي آل شيخ ينشر إيرادات فيلم ولاد رزق 3 اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل فيلم "ولاد رزق 3" تحقيق نجاحاته حتى الآن، منذ بداية طرحه بجميع دور العرض وهو يحتل المركز الأول بجدارة رغم أنه وسط منافسة قوية بموسم عيد الأضحى المبارك.



تركى آل شيخ يُشيد بإيرادات ولاد رزق 3

وأشاد المستشار تركي آل شيخ بإيرادات فيلم ولاد رزق 3، وكتب من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ولاد رزق ٣ ورقم قياسي جديد في السينما المصرية ٢٣ مليون جنيه اليوم"

ونشر جميع إيرادات الأفلام:

*Welad Rezk 3: 23،113،259*

*Ellb Maa Eleial: 3،561،690*

*Esabt Elmax: 2،030،645*

*Ahl Elkahf: 1،266،253*

*Ellb Maa Eleial: 3،561،690* *Esabt Elmax: 2،030،645* *Ahl Elkahf: 1،266،253* *Total:* *29،971،847*"

تفاصيل فيلم "ولاد رزق 3"





وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.



خطة تركي آل شيخ القادمة



وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن الفيلم القادم المدعوم من الهيئة، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، صرّح تركي آل الشيخ بأن الأفلام التي تدعمها الهيئة تشمل "الأسترليني" لمحمد هنيدي، وولاد رزق 4و الفيل الازرق 3.

آخر أعمال أحمد عز



والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد عز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته أحمد عز، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، هند صبري، وغيرهم من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد