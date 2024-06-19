ربنا يرزقنا رزق ولاد رزق..محمد أنور يروج لـ جوازة توكسيك

القاهرة - محمد ابراهيم -



ينتظر الفنان محمد أنور طرح أحدث أفلامه بعنوان "جوازه توكسيك"، والذي من المقرر طرحه بداية من الشهر القادم.



طريقة ترويج محمد. أنور لموعد طرح الفيلم



ونشر محمد أنور من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة بوستر الفيلم مستخدمًا فيلم ولاد رزق للترويج معلقًا:"توكلنا على الله، عيلة فرفوشة هتناسب عيلة قفوشة تبقى الجوازة أكيد توكسيك، فيلم جوازة توكسيك يوم 3 يوليو في دور العرض.. وربنا يكفينا شر ولاد رزق، ويرزقنا رزقهم".



أحدث فيلم جوازة توكسيك



تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب "فريدة وكريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم جوازة توكسيك



يشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك عدد كبير من الفنانين بجانب محمد أنور، أبرزهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



الأغنية الدعائية للفيلم

ويقدم المطرب العراقي ماجد المهندس أغنية "لو زعلان" وهي الأغنية الرسمية لفيلم جوازة توكسيك، وسبق وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس وأغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر الماضى، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

آخر أعمال محمد أنور



وكانت آخر أعمال الفنان محمد انور، هو مشاركته في فيلم «مستر إكس»، بطولة احمد فهمي، والذي تم عرضه خلال موسم عيد الأضحى، وحقق إيرادات مميزة لدور السينما، وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أوس أوس، رحاب الجمل، محمد أنور، محمود حافظ، عمرو يوسف، مصطفي خاطر، أكرم حسني، علاء مرسي.