لهذا السبب..غياب كريم عبد العزيز عن العرض الخاص لـ فيلم ولاد رزق 3 بالرياض



القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم منذ عدة أيام العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3" بالرياض والذي شهد حضور كبير وضحم من أغلب نجوم الوطن العربي ونجح الفيلم في تحقيق ٱيرادات عالية منذ أول يوم طرحه.

سبب غياب كريم عبد العزيز عن العرض الخاص بالرياض



ظهر كريم عبد العزيز في آخر مشهد بفيلم ولاد رزق 3 كضيف شرف إلا أن دور سيكون حجر الزاوية في الجزء الرابع من الفيلم، ولكن بالرغم من ذلك تغيب عن حضور العرض الخاص للفيلم ومن المرجح أن يكون السبب وراء ذلك إنشغاله لتحضيرات فيلم الفيل الازرق 3.



تفاصيل فيلم "ولاد رزق 3"





وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

تصريحات كريم عبد العزيز عن والدته



وقال كريم عن والدته: "أنا أمي بـ 100 راجل، ست جامدة وقوية وربت ولادها ومتجوزتش وربتني أنا وأختي"، وعن علاقة والدته بوالده وانفصالهم قال: "علاقة والدتي بوالدي خلاص، لومت الأب في الأول وبعدين لومت والدتي بعد كدا، وصالحتهم على بعض في الآخر".

آخر أعمال كريم عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز هو فيلم بيت الروبي الذي حقق به نجاح كبير،وتدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.