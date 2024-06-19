في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ حسن حسني

القاهرة - محمد ابراهيم -

يصادف اليوم الأربعاء 19 يونيو ذكرى ميلاد حسن حسني، الذي لقب بالجوكر، وتميز بالذكاء والإصرار والطموح والعزيمة، واشتهر بالعديد من الإفيهات، فاشتهر حسني بالكوميديا وخفة الدم.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز الإفيهات الفنية لـ حسن حسني

نشأة حسن حسني

ولد حسن حسنى في حى القلعة في القاهرة، في 19 يونيو عام 1936، ثم انتقل إلى حى الحلمية الجديدة ودرس فى مدرسة الرضوانية، وحصل على الشهادة التوجيهية فى عام 1956.

بدايته الفنية

بدأ حسني حسني مشواره الفني، من خلال فريق المسرح العسكرى، في فترة الستينات حتى صدر قرار بحل المسرح العسكري، ثم انتقل إلي فرقة جلال الشرقاوى، وعمل فيها لمدة 10 سنوات، وكانت بداية تعرف الجمهور عليه في التليفزيون من خلال مسلسل أبنائى الأعزاء.. شكرًا، مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي في 1979.

أبرز أعماله السينمائية

نجح حسن حسني في خطف قلوب الجماهير من خلال فيلم الكرنك، مع الفنان نور الشريف وسندريلا الشاشة سعاد حسني، فيلم سواق الأتوبيس، البرئ، البدروم، الهروب، بخيت وعديلة، عبود على الحدود، دماء على الأسفلت، "ناصر 56، وغيرها.

أبرز إفهيات حسن حسني

اشتهر الفنان حسن حسنى، بالعديد من الأفيهات العالقة بالأذهان، ومن أشهرها:



يا فاشل يا فاشل



وجاء إفيه يا فاشل يا فاشل، في فيلم الباشا تلميذ، بطولة الفنان كريم عبد العزيز.

يا أم نيازي صحي نيازي وقوليله ضبش حرامى



ومن ضمن أشهر إفيهاته كانت في فيلم غبي منه فيه، عندما فشل في تعليم السرقة لفنان هاني رمزي، وجاء أيضًا إفيه آخر يا ناس هموت ياناس.

محدش ياخد ميدو ابني ويديني مروحة

جاءت الجملة في فيلم ميدو مشاكل، مع الفنان أحمد حلمي، بسبب المشاكل التي تورط بها ابنه، هو من الأفيهات التي تحولت إلى كوميكسات.

وفاة حسن حسني



توفى حسن حسنى فى 30 مايو في عام2020، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد نقله إلى المستشفي، بسبب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.