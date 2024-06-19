نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة أسطورية.. عمرو دياب يتألق في أضخم حفلات العيد بدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا هو الأضخم بين حفلات العيد بدبي وذلك وسط حضور جماهيري غفير.

واحتشد الجمهور من مختلف الجنسيات قبل الحفل بساعات منتظرا الهضبة الذي تحقق حفلاته في دبي أعلى حضور جماهيري.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام اغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من الجمهور.

وقدم الهضبة مجموعة من أشهر أغانيه وهي بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك، انا الحظ، وياه، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة.

كما قدم النجم الكبير ميدلي من أغنيات قمرين، العالم الله، نور العين، كما استعاد الذكريات مع حمهوره عندما قدم أغنيات كان طيب، وهي عامله ايه، أيام وبنعيشها وتنسي واحدة.

وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير عندما غنى أغنية يا قمر التي قدمها من ألحانه في ألبومه الأخير "مكانك"، وذلك قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع.

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا يوم السبت الماضي حفلا في بيروت وسط حضور جماهيري تجاوز ٢٢ ألف.

وكان الهضبة قد أصدر قبل عيد الأضحى مباشرة أغنيتين هما الطعامة وتتحبي وتصدرتا تريند يوتيوب وتريند موقع التواصل الاجتماعي إكس.