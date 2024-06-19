نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة يتألّق بحفل عيد الأضحى في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا السوبر ستار راغب علامة حفلًا إستثنائيًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك في كازينو لبنان شمالي العاصمة اللبنانيّة بيروت.

الحفل الذي نفذت بطاقاته قبل أسبوعين من موعد إقامته شهد تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهور راغب اللبنانيّ الذي ملأ الصالة هتافًا وتصفيقًا وتردادًا لأغانيه العالقة في االذاكرة.

و قدّم السوبر ستار خلال الحفل نخبة من أجمل أغاني أرشيفه القديم والجديد، حيث اخذ الجمهور على بساط الحنين والذكريات عندما قدّم ميدلي لأشهر أغنيه القديمة كـ " يا ريت فيي خبيها" و" قلبي عشقها" إضافة إلى أغنية "بنت السلطان".

أمّا الجديد فكان له حصّته المميّزة أيضًا حيث اشعل راغب الصالة عندما قدّم أغانيه الإيقاعية الجديدة "التقيل تقيل" مرحّبًا بإحدى معجباته على المسرح لتشاركه الرقص على أنغام تلك لأغنية المميّزة، ليبسط بعدها قبضته على مشاعر الجمهور عندما صدح بجديده الرومانسيّ "شو عامل فيّي".

ولعلّ أبرز مشاهد الحفل هو ذلك الذي دعا خلاله السوبر ستار طفلًا من الجمهور يبلغ من العمر سبع سنوات، كان قد لفته تفاعله مع أغنيته الشهيرة "إستمارة ستّة"، حيث دعاه راغب إلى المسرح ليُفاجئ الجميع بأنّه يحفظ كلمات الأغنية عن ظهر قلب، وهذا ما يؤكّد نجوميّة السوبر ستار لدى الجيل الجديد أيضًا الذي أثبت في أكثر من حفل بأنّه يحبّ أغاني السوبر ستار ويردّدها.

وكان راغب قد إفتتح حفله بكلمة وجّه من خلالها رسالة إلى العالم مفادها أنّ "لبنان بلد لن يقوى أحد على تدميره"، مؤكّدًا أن الشعب اللبنانيّ هو السرّ في إستمرار لبنان وليس سياسيوه".

ومن جهة أخرى يتحضّر راغب لجولة حفلات الصيف مفتتحًا جدوله بحفل مميّز على مسرح قرطاج بتاريخ ٢٦ يونيو، ليتابع بعده بحفل مميّز ضمن مهرجان "ألف" في مدينة كازابلانكا المغربيّة بتاريخ ٤ يوليو، ليطلّ مرّة أخرى على جمهوره في لبنان بحفل في منطقة فقرا الجبليّة بتاريخ ١٧ أغسطس، كما يتمّ التفاوض معه حاليًا لإحياء حفل جماهيريّ كبير في الساحل الشمالي في مصر.