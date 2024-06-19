نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد..أغنية معلش لتامر حسني وزاب ثروت تحقق 20 مليون مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق تامر حسني نجاح كبير بأغنية معلش، الذي تم طرحها منذ أربعة أشهر ويشاركه بها الفنان زاب ثروت، واستطاعت أن تصل نسب مشاهدة الأغنية إلى 20 مليون مشاهدة حتى الآن من خلال منصة يوتيوب.



قصة أغنية معلش



يظهر تامر حسني خلال الفيديو كليب وهو يتحدث مع المرآة ويحكي لها عن مشاكله وغدر أصدقاؤه بكونها هى من تتحمله كل مرة، ويغني زاب ثروت مقطع راب في النهاية.



تفاصيل أغنية معلش



أغنية معلش تندرج ضمن أغنيات ألبوم "هرمون السعادة" الذي تم طرح عدة أغاني منه وهم هرمون السعادة، موحشتكيش، حوا"، وتعتبر أغنية "معلش" من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع مُعاذ، وماستر علي فتح الله ومهندس صوت جلال فهمي

كلمات أغنية معلش

بلاش تبقى ساذج وسط الناس ما بلاش تستنى أي حاجة من أي حد صاحبك بجد ميسيبكش لو الوقت شد ولا أقولك كويس أنه سابك أعرف قيمة غيابك العيار اللي ميقتلش يقويك ده إحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة آه معلش.. طولت عليكي في الكلام شوية تقلت عليكي عشان عارف انتي اللي باقية ليا دنيا وضاقت عليا مفضلش ليا غير الأغاني والمراية ديا والمراية ديا افضفض ليها وتسمعني تسمعني مفيش مكان في الكون يساعني يساعني كان نفسي أقول اللي جوايا وأقول لمين ده كله باعني كله باعني"



زاب ثروت من حفل تامر حسني الأخير



وحرص الفنان زاب ثروت على التواجد بالحفل، وقدم مع تامر حسني أغنية "معلش " الذي تعد التعاون الأول بينهم وتم طرحها منذ فترة وتصدروا بها التريند، ونشر زاب من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصة إستوري فيديوهات له من الحفل أثناء غناءه مع تامر حسني.