نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفيديو..زاب ثروت يشارك تامر حسني حفلة عيد الأضحى بأغنية معلش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا تامر حسني حفل غنائي ضخم على هامش إحتفاليات موسم عيد الأضحى المبارك، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وصعد تامر إلى الجمهور طائرًا ليكون قريب منهم بشكل كبير.

زاب ثروت من حفل تامر حسني الأخير



وحرص الفنان زاب ثروت على التواجد بالحفل، وقدم مع تامر حسني أغنية "معلش " الذي تعد التعاون الأول بينهم وتم طرحها منذ فترة وتصدروا بها التريند، ونشر زاب من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصة إستوري فيديوهات له من الحفل أثناء غناءه مع تامر حسني.



تفاصيل أغنية معلش



أغنية معلش تندرج ضمن أغنيات ألبوم "هرمون السعادة" الذي تم طرح عدة أغاني منه وهم هرمون السعادة، موحشتكيش، حوا"، وتعتبر أغنية "معلش" من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع مُعاذ، وماستر علي فتح الله ومهندس صوت جلال فهمي



كلمات أغنية معلش

ولا عمرك اشتكيتي رغيي ولا مني بتصدعي 2x شكرًا تعبتك معايا تصبحي على خير يا مرايا معلش.. محدش فينا بيتعلم ببلاش أتجرح وأتعلم ولا أبقى ساذج وسط الناس ما بلاش تستنى أي حاجة من أي حد صاحبك بجد ميسيبكش لو الوقت شد ولا أقولك كويس أنه سابك أعرف قيمة غيابك العيار اللي ميقتلش يقويك ده إحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة آه معلش.. طولت عليكي في الكلام شوية تقلت عليكي عشان عارف انتي اللي باقية ليا دنيا وضاقت عليا مفضلش ليا غير الأغاني والمراية ديا والمراية ديا افضفض ليها وتسمعني تسمعني مفيش مكان في الكون يساعني يساعني كان نفسي أقول اللي جوايا وأقول لمين ده كله باعني كله باعني"



تعاون زاب ثروت وعزيز مرقة



وطرح نجم الراب زاب ثروت، بمشاركة كلا من المطرب عزيز مرقة، والموزع الموسيقى ماهر الملاخ، فيديو كليب لأغنية جديدة، بعنوان "يازمان".. وتم طرحها الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، الأغنية من كلمات زاب ثروت، وعزيز مرقة، وألحان علاء وردى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج يارا عياش، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند