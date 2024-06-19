نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. عمرو الفقى يشيد بإنجازات تركي آل الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المملكة العربية السعودية بإنجازات مثمرة في شتى المجالات وعلى رأسها المجال الثقافي، الذي يرأسه المستشار تركي ال الشيخ فيما يفعله من مجهود عالمي واستثمار وانفتاحات عالمية.

كما حرص الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي بمشاركة صورتين له برفقة تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: " اجتماع مثمر وبناء مع المستشار تركي آل الشيخ والاتفاق على العديد من المشروعات المشتركة بين الشركه المتحدة وهيئة الترفيه".





تعليقات الجمهور على منشور عمرو الفقي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، تعاون مثمر، منور معالي المستشار تركي ال الشيخ، وغيرها من التعليقات.



تفاصيل تعاون تركي ال الشيخ مع المتحدة



وفي وقت سابق، كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عن تعاونه مع المتحدة من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفق بتعليق قال فيه:"عقدنا اليوم الاجتماع الثاني، اجتماع مثمر ومهم لـ صندوق Big Time للأفلام في مدينة جِدة في المملكة العربية السعودية مع الأخ العزيز أحمد بدوي ممثلًا عن الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والشركاء والمستثمرين السعوديين".

وأضاف:"نتائح الاجتماع ستظهر للنور قريبًا إن شاء الله بسلسلة مهمة من الأفلام العربية عالية الإنتاج، وتناقشنا عن خطوات الصندوق Big Time 2 للأفلام والذي قد يرى النور في آخر هذه السنة، gea داعمة لكل مبدع عربي وللانتاج القيم الذي يستمتع به الجمهور".



آخر أعمال تركي ال الشيخ

والجدير بالذكر آخر أعمال تركي ال الشيخ فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وحقق اعلى الإيرادات في شباك التذاكر.