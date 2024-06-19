نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أسبوعه الأول..ولاد رزق 3 يتربع على عرش الموسم بإيراداته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فيلم ولاد رزق 3 في تحطيم الأرقام القياسية منذ اليوم الأول لطرحه، وأشاد به عدد كبير من الجمهور والنقاد والفنانيين، وبعد أسبوع من طرح الفيلم وبعد هذا النجاح تصل إيراداته إلى 92 مليون و465 ألف.



أحداث ولاد رزق 3



وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.



المستشار تركي آل والجزء الرابع من ولاد رزق

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن الفيلم القادم المدعوم من الهيئة، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، صرّح تركي آل الشيخ بأن الأفلام التي تدعمها الهيئة تشمل "الأسترليني" لمحمد هنيدي، وولاد رزق 4و الفيل الازرق 3.

آخر أعمال أحمد عز



والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد عز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته أحمد عز، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، هند صبري، وغيرهم من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد



قصة فيلم "كيرة والجن"





الفيلم يسرد قصة ثورة 19 وواقع المجتمع المصري حين فترة الاحتلال الإنجليزي ويبدأ في بمنطقة وسط القاهرة بصورتها القديمة خلال القرن ال 19 وطريقة تعامل أهل مصر فمنهم المقاوم ومنهم من استغل الحرب والفساد وزاد من نجاح الفيلم أماكن التصوير التي تم اختلاقها مثل معسكرات عسكرية للإنجليز، والقاهرة الفاطمية، وخنادق الحرب العالمية الأولي في أوروبا، وتتصاعد أحداث فيلم كيرة والجن بوتيرة خاطفة لروح الإثارة والأكشن، تجعلك تنسي مدة الفيلم مع ملامح الاكشن والمعارك المنفذة باتقان كبير، فتتحول الشخصيات وتمر بأحداث أخلاقية.