تعرف على تفاصيل حفل أحلام الشامسي في الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة الإمارتية أحلام الشامسي لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة الليلة في دولة الكويت، ضمن فاعليات مهرجان ليلة العمر.

تفاصيل حفل الكويت لـ أحلام الشامسي

وفي وقت سابق، كشف النجمة أحلام الشامسي عن تفاصيل الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بتعليق قالت فيها: ولأول مرة في دولة الكويت، أكثر من 80 عازفًا على خشبة مسرح واحد بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد.

والحفل من إنتاج وتنظيم شركة ليلة عمر، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 9:30 مساءً، بينما تفتح الأبواب في تمام الساعة 8:00 مساءً.

من ناحيتها، طالبت أحلام من جمهورها ومحبيها أن يكتبوا لها قائمة الأغاني التي يريدون أن يستمعوا لها في حفلها؛ حيث كتبت لهم: اكتبوا لي لستة الأغاني اللي ودكم تسمعوها في حفلي في الكويت.



آخر أعمال أحلام

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أحلام أغنية "فدوة لعيونك" وهي من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان الموسيقار طلال.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي

فدوة عيونك، فدوة عيونك لو غدت روح مغليك

وش عاد لو راحت لعينيك عشاير

آه وش عاد لو راحت لعينيك عشاير

فدوة عيونك فدوة، فدوة



فدوة عيونك لو غدت روح مغليك

وش عاد لو راحت لعينيك عشاير

آه وش عاد لو راحت لعينيك عشاير

أبيع ما يغلى على الكون وأشريك



وأسوق لي جتني علومك بشاير

أبيع ما يغلى على الكون وأشريك

وأسوق لي جتني علومك بشاير

وأزعل جميع الناس بالحيل وأرضيك

وأصبر ولو دارت عليّ الدواير



وأزعل جميع الناس بالحيل وأرضيك

وأصبر ولو دارت عليّ الدواير

فدوة عيونك، فدوة عيونك لو غدت روح مغليك

وأخذ من أيامي، وأخذ من أيامي لك أيام وأعطيك

وإن راح عمري لك فلا هو خساير

آه وإن راح عمري لك فلا هو خساير

أحب أنا شوفك وصوتك وطاريك



دايم وفكري فيك هايم وحاير

أحب أنا شوفك وصوتك وطاريك

دايم وفكري فيك هايم وحاير

وأزعل جميع الناس بالحيل وأرضيك

وأصبر ولو دارت عليّ الدواير



وأزعل جميع الناس بالحيل وأرضيك

وأصبر ولو دارت عليّ الدواير

فدوة عيونك، فدوة عيونك لو غدت روح مغليك

بالصمت أهوجس بك، بالصمت أهوجس بك وبالصوت