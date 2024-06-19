تعرف على تفاصيل حفل روبي في لوس أنجلوس

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة روبي للإنتهاء من جولتها الغنائية في أمريكا وكندا، يوم الجمعة 23 يونيو في لوس أنجلوس، وتقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتها، وذلك بعد أن أحيت حفلها الأول في مدينة تورنتو بكندا، وحفلها الثاني في نيويورك، كما تحيى حفلها الثالث في واشنطن.

مشاركة روبي في عصابة الماكس



وعلى صعيد أخر،تشارك النجمة روبي في بطولة فيلم عصابة الماكس بجوار النجم أحمد فهمى، حيث ينافس الفيلم في موسم عيد الأضحى السينمائي بجانب عدد من الأفلام لكبار النجوم.

ويضم فيلم عصابة الماكس عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول المكسيكي - أحمد فهمي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.



آخر أعمال روبي



والجدير بالذكر آخر أعمال روبي أغنية الليلة حلوة الأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع ومكس، وماستر عمرو الخضري.



وجاءت الكلمات كالتالي:

هي القاعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة

ويومنا دا شكله جميل

خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة

ورايقين طول الليل

طب هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة

ويومنا دا شكله جميل

خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة

ورايقين طول الليل

والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القاعدة حلوة

إيه الجو العسل ده؟.. إيه الموود القمر ده

هو الروقان ده اللي ناقصنا

والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القاعدة حلوة

إيه الجو العسل ده؟.. إيه الموود القمر ده

هو الروقان ده اللي ناقصنا

عليّ يابني الصوت شوية.. كمان شوية

ده في مغنى ده في مغنى وفي رقص

سقف يابني، وأنت طبل ده يومنا يهبل