نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد لطفي يشيد بإنجازات تركي آل الشيخ في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم محمد لطفي عن سعادته بكمية النجاحات غير مسبوقة التي تشهدها الرياض حاليا والمجهود الكبير الذي يفعله معالي المستشار السعودي تركي ال الشيخ.

وقال محمد لطفي خلال تصريحات تلفزيونية: الرياض أصبحت عاصمة الفن العالمي والكل بيبص على إنجازاتهم في جميع المجالات اللي اتعملت في فترة زمنية قليلة بفضل طاقة ومجهود تركي آل الشيخ.

وتابع:" لو شفنا كمية الأعمال اللى بتتعمل تقريبًا العالم كله مش العالم العربي بيبص على نجاحهم، ومتميزين بطاقتهم الإيجابية والحيوية وحالة الحب الكبيرة سواء لمصر أو للوطن العربي كله في جميع المجالات".

إيرادات فيلم ولاد رزق 3



ويعرض حاليًا لمحمد لطفي فيلم ولاد رزق 3 في جميع السينمات بمصر والوطن العربي، حيث سجل الفيلم خلال الأسبوع الأول في دور العرض السينمائي المصرية إيرادات مرتفعة بلغت 92 مليون و465 ألف جنيه.

ويشارك في فيلم ولاد رزق 3 كل من أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، محمد لطفي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم عبدالعزيز، تايسوف فيوري وآخرون، والعمل من إخراج طارق العريان.

أحداث فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 في هذا الجزء أنه بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، وفي يوم من الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.