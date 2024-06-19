نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان القاهرة السينمائي ينعي الناقد التونسي خميس الخياطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة الفنان حسين فهمي، الكاتب والناقد السينمائي التونسى خميس الخياطي، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

أبرز كتب الراحل خميس الخياطي

وذكر المهرجان أن الراحل من أبرز النقاد السينمائيين العرب والناشطين فى نوادي السينما العربية والعالمية وله اسهامات عديدة فى الحركة النقدية، حيث أصدر مجموعة من الكتب باللغتين العربية والفرنسية، بلغ عددها نحو 15 كتابا، من بينها: فلسطين والسينما، النقد السينمائي، عن السينما المصرية، صلاح أبو سيف، يائسا من الصورة، تسريب الرمل، أيام قرطاج السينمائية الذاكرة الخصبة، وغيرها.

نبذة عن خميس الخياطي



وأمتدت المسيرة المهنية الزاخرة للراحل خميس خياطي لـ أكثر من نصف قرن تنوّعت بين الكتابة الصحفية والنقد السينمائي والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والعديد من المؤلفات، وبعد أن درس علم الاجتماع في الجامعة الفرنسية حيث حصل على شهادة الدكتوراه، عمل الراحل في الحقل الإعلامي الثقافي بين تونس وفرنسا بينها المركز الثقافي العراقي في العاصمة الفرنسية، وانتخب خميس خياطي عضوا في نقابة كتّاب السينما بفرنسا كما خاض تجربة عضو لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي في أسبوع النقاد..