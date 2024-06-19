نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عودتها للنشاط الغنائي.. تفاصيل حفل مي سليم بموسم عيد الأضحى 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحيت مي سليم حفل غنائي على هامش احتفالات موسم عيد الأضحى المبارك، ويعتبر هذا الحفل الأول لـ مي سليم عقب عودتها للغناء مباشرة وبدأت الحفل على أنغام "الليلة دي" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أغاني مي سليم أثناء الحفل

وقدمت باقة من ألمع أغانيها منها:"احنا كبنات"،"انا سكر" التي سبق أن قدمتها في فيلم "عش البلبل"،" طال"،" سمعاه" و"سكتا له".. بالإضافة إلى "سهر الليالي" لفيروز و"بنت السطان" لعدوية " و"الفرولة " لمتقال.. وغيرها.

أعمال في انتظار مي سليم

تعاقدت مي سليم على مسلسل أمير العوامري أمام هاني سلامة والذي سبق وتم تأجيله وخروجه من السباق الرمضاني، وتدخل مي سليم في علاقة حب مع أحد الأبطال، لكن لن تكتمل تلك العلاقة بسبب بعض الأزمات، خلال أحداث العمل.



آخر أعمال مي سليم الغنائية

وطرحت مي سليم آخر أغنياتها تحت عنوان "يا بنتي"



كلمات الأغنية

عدت الأيام يا بنتي والليلة دي الكل شافك

وسط فرحة كبيرة وإنت قاعدة لابسة ثوب زفافك

أيوة رايحة لدنيا ثانية لسه فيها هتبتدي

بس قلبي هيبقى عندك مهما عني هتبعدي

كنت وأنا بلعب معاكي بدعي وفي حضنك بضم

إني أشوفك يوم عروسة زي حلم أي أُم

وأدي أحلامي ودعايا شوفتهم بعينيا آهم

فهّميني كبرتي إمتى لأ وقلبك ذاب وحب

يا اللي لسه ما جاش في عمري أغلى منك أو أحَب

ربنا يهنيكي دايمًا باللي تتمنيه يا رب

نمسك الخشب النهار ده هو فيه حد في جمالك

لأ وبكرة الفرحة تكمل وبإيديّ أشيل عيالك

بالسلامة وبدعي ليكي طول حياتك تكسبي

عايزة أوصي كمان حبيبك شيلها في عينيك والنبي

كنت وأنا بلعب معاكي بدعي وفي حضنك بضم

إني أشوفك يوم عروسة زي حلم أي أُم

وأدي أحلامي ودعايا شوفتهم بعينيا آهم

فهّميني كبرتي إمتى لأ وقلبك ذاب وحب

يا اللي لسه ما جاش في عمري أغلى منك أو أحَب

ربنا يهنيكي دايمًا باللي تتمنيه يا رب