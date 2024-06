تعرف على موعد حفل نانسي عجرم في باريس

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة،والتي من المقرر ان تقام في باريس،حيث حرصت "نانسي" على الكشف موعد الحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بتعليق قالت فيها: "paris are you ready، let's light up the city of love together".

وأضافت:"وسوف يكون الحفل في منتصف شهر نوفمبر".

تعليقات الجمهور على منشور نانسي عجرم

وفورا من مشاركة المنشور حاز المنشور على إعجاب متابعين ومحبين نانسي في وسط العالم متمنين لها التوفيق والنجاح المستمر، والمزيد من التقدم والازدهار.



آخر أعمال نانسي عجرم

والجدير بالذكر آخر أعمال نانسي عجرم، أغنية مشكلتك الوحيدة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية مشكلتك الوحيدة



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي أنا مشكلتك الوحيدة، اللي مستحيل تنحلّ

من هلّق لآخر عمرك، ع قلبك قاعدة رح أضل

أنا مشكلتك الوحيدة، اللي مستحيل تنحلّ

من هلّق لآخر عمرك، ع قلبك قاعدة رح أضل

أنا هي الكل ما بتظهر بحياتك بيختفوا كلّ البقية

إحتمال إنك تنساني هو صفر بالمية

أنا هي الكل ما بتظهر بحياتك بيختفوا كلّ البقية

إحتمال إنك تنساني هو صفر في المية

لو بيصير عمرك ألف

ما بينمحي منّي حرف

ما بينمحي مني حرف

أنا موجودة بروحك

وعلّمتك كيف تحس

وبإيدي آه كتبت جروحك

وأنا اللي بمحيها وبس

أنا هي الكل ما بتظهر بحياتك بيختفوا كلّ البقية

إحتمال إنك تنساني هو صفر بالمية

أنا هي، وبيختفوا كلّ البقية

إحتمال إنك تنساني هو صفر بالمية

لو بيصير عمرك ألف

ما بينمحي منّي حرف

ما بينمحي مني حرف